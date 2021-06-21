Ermenistan'da halk sandık başında

ERMENİSTAN halkı dün erken seçimler için sandık başına gitti. Halk, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Nikol Paşinyan’ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde yarışan 26 siyasi hareket arasından seçimde bulundu. Yarış, Başbakan vekilliği görevini sürdüren “Sivil Sözleşme Partisi”nden Nikol Paşinyan ile “Ermenistan İttifakı”ndan Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında geçti. Ermenistan Seçim Komisyonu, resmi sonuçların dün gece yarısından sonra belli olmaya başlayacağı seçimlere katılım oranını yüzde 49.4 olarak duyurdu.

2008 seçim bölgesinde oy verme işlemi sonrası yapılan anket sonuçlarına göre Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme” partisi yüzde 49 oyla önde gidiyor. Koçaryan’ın “Ermenistan” (Ayastan) partisinin oy oranı ise yüzde 16 gösteriliyor. Ankete göre, Ermenistan’ın üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın kurduğu “Şerefim Var” partisi ise yüzde 8 oyla sandıkta barajı aşan üçüncü siyasi güç.

MUHALEFET PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Ermenistan seçim yasasına göre bir partinin parlamentoda temsil edilebilmesi için en az yüzde 5 oy alması gerekirken, siyasi bloklar barajı geçmek için yüzde 7 oranına ulaşmak zorunda. Anket sonuçlarının Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu sayımıyla çakışması durumunda Ermenistan’daki muhalefetin yarından itibaren protesto gösterilerine çıkacağı kesin gözüyle bakılıyor.

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