Ermenistan’da darbe girişimi önlendi

Haberin Devamı

Ermenistan’da Nikol Paşinyan yönetimini devirmeyi amaçlayan darbe girişimi başlamadan önlendiği duyuruldu. Üstelik darbe yapmaya hazırlanan kişiler aylarca Rusya’da askeri eğitim gördükleri açıklandı.

RUSYA’DA EĞİTİLDİLER

Ermenistan Soruşturma Komitesi, yasal yönetimi devirmeyi amaçlayan darbenin son anda önlendiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada Karabağ kökenli Ermenilerden oluşan darbeci gurubun istihbarat servisi tarafından yakından takip edildikten sonra dün harekete geçilerek tutuklandığı vurgulandı. Darbe hazırlığı ile ilgili ilk etapta 7 kişinin yakalandığı belirtilerek, “Karabağ kökenli Ermenilerden oluşan darbeciler üç ay boyunca Rusya’nın güneyinde Rostov şehrinde askeri eğitim aldığı anlaşılmıştır. Bu kişiler darbe gerçekleştirmek için eğitildikleri gibi ayda 220 bin ruble (yaklaşık 80 bin TL) maaş aldıkları da tespit edildi. Eğitimlerine başlarken kendilerine açık ve net Ermenistan’da yönetimi devirmek için hazırlandıkları söylenmiş. Darbe girişimi hazırlığının farkına varan Ermenistan istihbaratı 7 kişiden oluşan ilk grubu yakaladı. Darbeci guruba üye geride kalan kişilerin ortaya çıkartılması için soruşturma çok yönlü devam ediyor” dendi.

Haberin Devamı

İLİŞKİLERİ GERDİ

Ermenistan’ın resmi kurumu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan darbe açıklaması zaten gergin Rusya-Ermenistan ilişkilerinde yeni krizin patlak verdiği anlamına geliyor. Darbe iddialarının yayıldığı sırada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni kritik açıklamalar yaptı. Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünü ülkesine düşmanlıkla suçlayan Paşinyan, “Ermenistan, KGAÖ ile ilişkisini boşuna dondurmadı. Bunu sadece örgüt bizi savunmadığı için değil, Ermenistan’ın egemenliği ve güvenliğini doğrudan tehdit etmeye başladıkları için ilişkiyi kestik” ifadelerini kullandı. Paşinyan, Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında ikinci Karabağ savaşını kaybetmesini doğrudan Rusya faktörüne bağlıyor.