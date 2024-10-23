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Ermenistan'da Azerbaycan sınırı oy birliği ile kabul edildi

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#Ermenistan#Azerbaycan#Sınır
Ermenistanda Azerbaycan sınırı oy birliği ile kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:45

Ermenistan Ulusal Meclisi, Azerbaycan ile sınırların belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

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Ermenistan, Azerbaycan ile sınırların belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını ilk oturumda onayladı.

Ermenistan Ulusal Meclisi'ndeki 67 milletvekilinin tamamı, tasarının kabulü yönünde oy kullandı.

Izvestia'nın Armenia Today'den aktardığı habere göre oylamaya, muhalefet grupları katılmadı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Azerbaycan ile sınır konusundaki gerilimin tırmanmamasına dikkat çekerek diplomatik bir çözüm önermişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ermenistan ile olan barış anlaşması metni üzerinde çalıştıklarını ve yüzde 80-90 oranında anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı da içeren sınırlarının tanınmasına ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı.

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#Ermenistan#Azerbaycan#Sınır

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