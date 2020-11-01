Ermenistan’a ait mühimmat yüklü askeri araçlar imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat depolarının imha edilmesinin ardından Ermenistan askerlerinin sıkıntı yaşadığını belirterek, bu nedenle Ermenistan’ın tüm cephanesini çatışmanın en kuvvetli olduğu bölgede kullanmaya çalıştığını ifade etti.