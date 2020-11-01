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DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Ermenistan’a ait mühimmat yüklü askeri araçlar imha edildi

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Ermenistan’a ait mühimmat yüklü askeri araçlar imha edildi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan’a ait mühimmat yüklü askeri araçların imha edildiğini bildirdi. Bakanlık o anların görüntüsünü yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat depolarının imha edilmesinin ardından Ermenistan askerlerinin sıkıntı yaşadığını belirterek, bu nedenle Ermenistan’ın tüm cephanesini çatışmanın en kuvvetli olduğu bölgede kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Ermenistan’a ait mühimmat yüklü askeri araçlar imha edildi

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