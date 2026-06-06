Ermenistan, vize ve pasaporttan Ağrı Dağı sembolünü nasıl kaldırdı?

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Ermenistan’da parlamento seçimlerine saatler kala ülkede tartışmalar sürüyor. Muhalefet, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın attığı adımlara tepkili. Bunlardan biri de vizelerde ve pasaportlarda Ağrı Dağı sembolünün kaldırılması. Son adımı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçimlere bir ay kala açıklamıştı.

Paşinyan, biyometrik pasaport ve kimlik kartlarının uygulamaya geçirilme sürecinin son aşamada olduğunu belirtmiş, vatandaşların bu belgelere 2026 sonbaharından itibaren erişebileceğini ifade etmişti. Yetkililer, pasaportun sayfalarında yer alan görsellerin Ermeni kimliğinin tarihsel sürekliliğini yansıttığının altını çiziyor.

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Ermenistan’da kullanılmaya başlanacak yeni pasaportlarda yer alan görsellerden biri ise Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıkta yer alan, Ermeni kültürü ve tarihinde önemli bir yeri olan Khor Virap Manastırı. Paşinyan’ın muhalifleri manastırın pasaportta yer alış şekline tepkili. Khor Virap Manastırı bugüne kadar hep Ağrı Dağı silueti ile birlikte fotoğraflanmış ve Ermenistan’ın önce çıkan sembollerinden bir olmuştu. Pasaporttaysa Khor Virap Manastırı farklı bir kadrajla fotoğraflanıyor ve karşısında Ağrı Dağı bulunmuyor. Uzmanlar bu adımın vizelerdeki Ağrı Dağı sembolünün kaldırılması ile aynı doğrultuda görüyor.

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1 Kasım 2025’ten bu yana Ermenistan Cumhuriyeti devlet sınır damgasında Ağrı Dağı resmini kullanmıyor. Uzmanlar böylece Ermenistan yönetiminin komşu ülkelere olumsuz mesaj vermemeye çalıştığını ifade ediyor. Paşinyan’ın partisinden gelen açıklamalarda da “Ermenistan Cumhuriyeti’nin yüzölçümü tam olarak 29.743 kilometrekare. Burası bizim gerçek anavatanımız” vurgusu öne çıkıyor.