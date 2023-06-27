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Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

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#Azerbaycan#Ermenistan#ABD
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABDde bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 19:22

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak üzere ABD’ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Washington DC’de temaslarına başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Bayramov’un Bakan Blinken’ın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü toplantıda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Üç gün devam edecek toplantıda, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin İkili Anlaşma kapsamında görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Blinken, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki üçlü görüşme en son 1 Mayıs’ta yine Washington DC’de gerçekleştirilmişti.

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#Azerbaycan#Ermenistan#ABD

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