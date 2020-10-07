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Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermenistan taviz vermeye hazır

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Ermenistan taviz vermeye hazır
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakü yönetiminin de karşılık vermesi halinde taviz vermeye hazır olduklarını söyledi.

AFP’ye röportaj veren Paşinyan, “Anlaşmazlıklar karşılıklı tavizlerle çözülmeli” dedi ve ekledi: “Dağlık Karabağ ve Ermenistan, Azerbaycan’ın vermeye hazır olduğu tavizlere karşılık vermeye hazır.” Paşinyan ayrıca, gerekmesi halinde Rusya’nın ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, kendilerini savunacağına emin olduklarını söyledi.

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