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Ermenistan taviz vermeye hazır
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakü yönetiminin de karşılık vermesi halinde taviz vermeye hazır olduklarını söyledi.
AFP’ye röportaj veren Paşinyan, “Anlaşmazlıklar karşılıklı tavizlerle çözülmeli” dedi ve ekledi: “Dağlık Karabağ ve Ermenistan, Azerbaycan’ın vermeye hazır olduğu tavizlere karşılık vermeye hazır.” Paşinyan ayrıca, gerekmesi halinde Rusya’nın ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, kendilerini savunacağına emin olduklarını söyledi.
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