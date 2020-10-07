Ermenistan taviz vermeye hazır

AFP’ye röportaj veren Paşinyan, “Anlaşmazlıklar karşılıklı tavizlerle çözülmeli” dedi ve ekledi: “Dağlık Karabağ ve Ermenistan, Azerbaycan’ın vermeye hazır olduğu tavizlere karşılık vermeye hazır.” Paşinyan ayrıca, gerekmesi halinde Rusya’nın ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, kendilerini savunacağına emin olduklarını söyledi.