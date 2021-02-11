MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErmenistan sınırında nefes kesen tatbikat! Atak ve Komando 12’den vurdu
GeriDünya Ermenistan sınırında nefes kesen tatbikat! Atak ve Komando 12’den vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Selahattin SÖNMEZ / KARS
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermenistan sınırında nefes kesen tatbikat! Atak ve Komando 12’den vurdu

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Ermenistan sınırında nefes kesen tatbikat! Atak ve Komando 12’den vurdu
Abone Olgoogle-news

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Ermenistan sınırında ortak düzenlediği Kış-2021 tatbikatı nefesleri kesti.

 Askerler iki ülkenin bayrağını taşıyan maskeler taktı. Kamuflajlı keskin nişancılar ile kimyasal-nükleer saldırılara karşı donanımlı komandolar özel teçhizatlarını kış şartlarında denediler. İki ülkeden özel birlikler Atak helikopterleri ile indirme yaparak, hedefleri 12’den vurdu. Yarın sona erecek tatbikatta bugün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri yapılacak. Bu operasyonlara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azeri askeri yetkililer katılacak.

False
Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle