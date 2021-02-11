Ermenistan sınırında nefes kesen tatbikat! Atak ve Komando 12’den vurdu

Askerler iki ülkenin bayrağını taşıyan maskeler taktı. Kamuflajlı keskin nişancılar ile kimyasal-nükleer saldırılara karşı donanımlı komandolar özel teçhizatlarını kış şartlarında denediler. İki ülkeden özel birlikler Atak helikopterleri ile indirme yaparak, hedefleri 12’den vurdu. Yarın sona erecek tatbikatta bugün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri yapılacak. Bu operasyonlara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azeri askeri yetkililer katılacak.