Ermenistan sınırında kritik görüşme

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın Alican-Margara sınır kapısında görüştüğünü bildirdi.

SINIR VE VİZE MEVZUSU

Özel temsilciler dün sınır çizgisinde buluştuktan sonra ilk görüşme Ermenistan tarafındaki Margara’da yapıldı. Ardından heyetler aradaki köprüden geçerek Türkiye tarafındaki Alican geçiş noktasında görüşmelerine devam etti. Bakanlıktan yapılan açıklama tarafların beşinci kez gerçekleşen görüşmede önceki toplantılarda anlaşmaya vardıkları hususları teyit ettikleri belirtilerek “Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka - Akhurik demiryolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik - resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir.”

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PAŞİNYAN ZİYARET ETTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Temmuz tarihinde Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunmuştu. Halen kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından Şubat 2023’te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı. Türkiye ile Ermenistan arasında karayolu sınır kapısının açılması Türkiye’yi Ermenistan üzerinden Azerbaycan ile bağlayacak Zengezur ulaşım koridorunun bir an önce hayata geçirilmesine de ön ayak olacak.