Ermenistan provokasyonu Karabağ’ı gerdi

AZERBAYCAN, 2020 yılında İkinci Karabağ savaşında Ermenistan’ı ezici yenilgiye uğratarak 30 yıl devam eden işgal altındaki topraklar problemine çözüm getirdi. Ancak bu kez Erivan yönetimi, iki ülke arasında Sovyetler Birliği döneminden kalma belirlenmemiş sınır çizgisini ‘rövanş için’ provokasyon amaçlı kullanmaya başladı.

TACİZ ATEŞİ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma dün sabaha karşı patlak verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre saat 03.20 sularında sınırdaki Ermeni birlikleri Azerbaycan askerlerine taciz ateşi açtı. Azerbaycan’ın ateşe ateşle karşılık vermesi sonucunda bu sefer Ermenistan tarafı, üç askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

RUSYA DEVREDE

Sabaha karşı Kelbecer bölgesi sınır hattında ortam yeniden gerildi. Ermeni tarafı, Azerbaycan topraklarına birkaç yüz metre ilerleyen askerlerine tank ve 120 milimetrelik havan toplarıyla destek vermeye başladı. Durumun kontrolden çıkmaya başladığı 09.00 civarında bölgede barış gücü görevini üstlenen Rusya devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı iki tarafla temasa geçerek koşulsuz ateşkes ilan edilmesini istedi. Rusya’nın taraflara ilettiği ültimatom üzerine 10.00 itibarıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasında Kelbecer bölgesinde silahlar susarak ateşkes ilan edildi.

SINIR MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devlet sınırının belirlenmesi için bahar aylarında yine Rusya girişimiyle üçlü çalışma grubu oluşturulmuştu. Moskova’nın elindeki Sovyet dönemi haritalarıyla GPS sistemi kullanılarak sınırın nihai şekli alması gerekiyordu. Ancak Ermenistan tarafı 30 yıldan bu yana sınır bölgesinde kurduğu köy ve kasabaları terk etmek niyetinde olmadığını saldırgan davranışlarıyla ortaya koyuyor.

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