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Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor: Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

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#Ermenistan#Azerbaycan#Dünya
Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor: Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 13:31

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

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Ermenistan, ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.50 sıralarında Ermenistan birlikleri Yeğegnadzor ilinin Bardzuni yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.

Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını aktardı. Bölgedeki provokatif eylemlerine devam eden Ermenistan'ın, son 3 gün içerisinde Azerbaycan mevzilerine 4 kez ateş açtığı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

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#Ermenistan#Azerbaycan#Dünya

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