Ermenistan Paşinyan’a karşı ayaklandı

Paşinyan’ın istifa etmemesi üzerine gösteriler patlak verdi. Muhalif hareketin başını çeken Taşnak partisi açıklama yaparak, “Paşinyan istifa etmedi.

Dolayısıyla şu andan itibaren Ermenistan’da sivil itaatsizlik şeklinde halk ayaklanmasını başlatıyoruz” dedi. Başta başkent Erivan olmak üzere şehir ve kasabalarda kalabalık gösterici grupları cadde ve sokaklarda canlı kordonlar oluşturarak ulaşımı felç etti.