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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermenistan Paşinyan’a karşı ayaklandı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan Paşinyan’a karşı ayaklandı
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Ermenistan muhalefetinin Başbakan Nikol Paşinyan’a üç gün önce verdiği istifa ültimatomunun süresi dün öğle saatlerinde doldu.

Paşinyan’ın istifa etmemesi üzerine gösteriler patlak verdi. Muhalif hareketin başını çeken Taşnak partisi açıklama yaparak, “Paşinyan istifa etmedi.

Dolayısıyla şu andan itibaren Ermenistan’da sivil itaatsizlik şeklinde halk ayaklanmasını başlatıyoruz” dedi. Başta başkent Erivan olmak üzere şehir ve kasabalarda kalabalık gösterici grupları cadde ve sokaklarda canlı kordonlar oluşturarak ulaşımı felç etti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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