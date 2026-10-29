Ermenistan parlamentosunda yumruk yumruğa kavga

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Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu sırasında iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefeti hedef aldığı sırada gerilim yaşandı.

Chakhoyan, daha sonra muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun lideri Narek Karapetyan ile sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri kürsüye yöneldi.

KAVGA KORİDORDA DEVAM ETTİ

Sözlü tartışma, arbedeye ve kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerini yumruklarken, oturuma ara verildi. Güvenlik görevlileri ve bazı milletvekilleri, meclis salonunda başlayan, daha sonra koridorda süren kavgayı ayırmakta uzun süre güçlük çekti.

Kavganın ardından meclise ambulans geldi. Güçlü Ermenistan partisinden milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı belirtildi.