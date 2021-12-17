Ermenistan normalleşmeye hız verdi

Haberin Devamı

GEÇEN yılki İkinci Karabağ Savaşı yenilgisinden sonra ülkesinde ordunun, siyasi rakiplerinin ve Ermeni diyasporasının şiddetli muhalefetine rağmen çatışmaya devam etmek yerine Azerbaycan ve Türkiye ile barışmayı seçen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, süreci hızlandıracak adımlar atıyor. Dünkü kabine toplantısı sırasında Azerbaycan ile demiryolu anlaşmasına vardıklarını söyleyen Paşinyan, bunun “Güney Kafkaslar bölgesinin kaderini değiştirecek tarihi bir adım olduğunu” ifade etti. Böylece Türkiye’nin bölgenin gelişimi için önerdiği 3+3 Planı (Türkiye-Rusya-İran ve Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan) uygulanmaya başlanmış oldu.

İMZALAR BRÜKSEL’DE ATILDI

Paşinyan, “Ulaşım koridorlarının yeniden açılması; Azerbaycan’ın Nahçivan ile ve devamında Türkiye ile demiryolu bağlantısı kurmasına izin veriyor. Biz de Nahçivan üzerinden İran ile demiryolu bağlantısı sağlamış, ayrıca Bakü’ye kadar giden aynı demiryoluyla Rusya ile bağlantı kurmuş olacağız” dedi. Demiryolu hattı için adımların aslında Rusya’nın Soçi kentinde 26 Kasım’da yapılan Ermenistan-Azerbayan-Rusya liderler zirvesinde atıldığını anlatan Paşinyan, “Brüksel’de Avrupa’nın da görüşü alınarak son noktayı koymuş olduk. Şimdi anlaşmayı hayata geçirecek çalışma grubunu oluşturup, yolun yeniden kullanılabilir hale gelmesi için altyapı işlerine başlamamız gerek” diye konuştu.

GÜMRÜ-KARS HATTI DA AÇILABİLİR

Haberin Devamı

Kabine toplantısı sırasında Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme çabalarına da değinen Paşinyan, “Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda yeni adımlar atılıyor. Özel temsilciler düzeyinde yürütülecek temaslar kısa sürede olumlu sonuç verirse sadece Nahçivan koridoru değil, Ermenistan ile Türkiye arasındaki mevcut Gümrü-Kars demiryolu hattı da kısa sürede açılabilir. Bu hat zaten Sovyet döneminde inşa edilmişti. Ufak bir revizyonla kullanılır hale gelir” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN KONTROLÜNE SINIRLAMA

Paşinyan, İkinci Karabağ Savaşı’nı sonlandıran Rusya garantörlüğündeki 10 Kasım anlaşmasında değişiklik sinyali de verdi. Anlaşma ile Azerbaycan-Nahçivan demiryolunun denetimi Rusya sınır muhafızlarına bırakılıyordu. Fakat Paşinyan, kontrolün “ilgili ülke normlarıyla milli gümrük yönetmeliklerine göre yapılacağını” söyleyerek her ülkenin kendi sınırlarındaki bölümden sorumlu olacağını kaydetti.

Haberin Devamı

SERDAR KILIÇ ÖZEL TEMSİLCİ OLDU

ÖNCEKİ gün Dubai’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Ermenistan’la normalleşme sürecine değindi. Bu konuda “karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını” kaydeden Çavuşoğlu, tüm adımların Azerbaycan’ın bilgisi dahilinde atıldığını söyledi. “Bunlar olumlu şeyler, hepimize faydası olacak” diyen Bakan Çavuşoğlu, güven arttırıcı adımlar atmak üzere Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.