Ermenistan normalleşmeye hız verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
Galatasarayda bir istifa daha Burak Elmastan açıklama...Galatasaray'da bir istifa daha! Burak Elmas'tan açıklama...#Galatasaray
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Asgari ücret neden önemli Çalışan, işveren ve ülke açısından...Asgari ücret neden önemli? Çalışan, işveren ve ülke açısından...#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Demirören Holdingden Baküye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacakDemirören Holding'den Bakü'ye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak#Demirören Holding
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mıKılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Sınıfta sapık var Bu adam derse nasıl girdiSınıfta sapık var! Bu adam derse nasıl girdi?#Samsun
Bölücülük yapan onlar, hesap veren ben...Bölücülük yapan onlar, hesap veren ben...#HDP
Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusuDilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu#Dilan Çiçek Deniz
‘20 yaşındayken tecavüze uğradım’ demişti... O davada karar verildi‘20 yaşındayken tecavüze uğradım’ demişti... O davada karar verildi#İbrahim Tatlıses
Ünlü şarkıcının organları iflas etmişti... Uzmanlar uyarıyor: Ricayla, minnetle olmazÜnlü şarkıcının organları iflas etmişti... Uzmanlar uyarıyor: Ricayla, minnetle olmaz#Obezite
Volkan Demirel ile anlaşma tamamVolkan Demirel ile anlaşma tamam!#Karagümrük
HABERLERDünya Haberleri

Ermenistan normalleşmeye hız verdi

#Türkiye-Ermenistan#Azerbaycan#Normalleşme
Ermenistan normalleşmeye hız verdi

Bir taraftan Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme adımları atılırken diğer taraftan Erivan yönetimi, Azerbaycan ile demiryolu anlaşmasına vardı. Böylece Türkiye’nin bölgede kalkınma hedefleyen 3+3 önerisi hızla hayata geçirilmiş olacak.

Haberin Devamı

GEÇEN yılki İkinci Karabağ Savaşı yenilgisinden sonra ülkesinde ordunun, siyasi rakiplerinin ve Ermeni diyasporasının şiddetli muhalefetine rağmen çatışmaya devam etmek yerine Azerbaycan ve Türkiye ile barışmayı seçen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, süreci hızlandıracak adımlar atıyor. Dünkü kabine toplantısı sırasında Azerbaycan ile demiryolu anlaşmasına vardıklarını söyleyen Paşinyan, bunun “Güney Kafkaslar bölgesinin kaderini değiştirecek tarihi bir adım olduğunu” ifade etti. Böylece Türkiye’nin bölgenin gelişimi için önerdiği 3+3 Planı (Türkiye-Rusya-İran ve Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan) uygulanmaya başlanmış oldu.

İMZALAR BRÜKSEL’DE ATILDI

Paşinyan, “Ulaşım koridorlarının yeniden açılması; Azerbaycan’ın Nahçivan ile ve devamında Türkiye ile demiryolu bağlantısı kurmasına izin veriyor. Biz de Nahçivan üzerinden İran ile demiryolu bağlantısı sağlamış, ayrıca Bakü’ye kadar giden aynı demiryoluyla Rusya ile bağlantı kurmuş olacağız” dedi. Demiryolu hattı için adımların aslında Rusya’nın Soçi kentinde 26 Kasım’da yapılan Ermenistan-Azerbayan-Rusya liderler zirvesinde atıldığını anlatan Paşinyan, “Brüksel’de Avrupa’nın da görüşü alınarak son noktayı koymuş olduk. Şimdi anlaşmayı hayata geçirecek çalışma grubunu oluşturup, yolun yeniden kullanılabilir hale gelmesi için altyapı işlerine başlamamız gerek” diye konuştu.

GÜMRÜ-KARS HATTI DA AÇILABİLİR

Haberin Devamı

Kabine toplantısı sırasında Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme çabalarına da değinen Paşinyan, “Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda yeni adımlar atılıyor. Özel temsilciler düzeyinde yürütülecek temaslar kısa sürede olumlu sonuç verirse sadece Nahçivan koridoru değil, Ermenistan ile Türkiye arasındaki mevcut Gümrü-Kars demiryolu hattı da kısa sürede açılabilir. Bu hat zaten Sovyet döneminde inşa edilmişti. Ufak bir revizyonla kullanılır hale gelir” ifadelerini kullandı.

Ermenistan normalleşmeye hız verdi

RUSYA’NIN KONTROLÜNE SINIRLAMA

Paşinyan, İkinci Karabağ Savaşı’nı sonlandıran Rusya garantörlüğündeki 10 Kasım anlaşmasında değişiklik sinyali de verdi. Anlaşma ile Azerbaycan-Nahçivan demiryolunun denetimi Rusya sınır muhafızlarına bırakılıyordu. Fakat Paşinyan, kontrolün “ilgili ülke normlarıyla milli gümrük yönetmeliklerine göre yapılacağını” söyleyerek her ülkenin kendi sınırlarındaki bölümden sorumlu olacağını kaydetti.

Ermenistan normalleşmeye hız verdi

Haberin Devamı

SERDAR KILIÇ ÖZEL TEMSİLCİ OLDU

ÖNCEKİ gün Dubai’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Ermenistan’la normalleşme sürecine değindi. Bu konuda “karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını” kaydeden Çavuşoğlu, tüm adımların Azerbaycan’ın bilgisi dahilinde atıldığını söyledi. “Bunlar olumlu şeyler, hepimize faydası olacak” diyen Bakan Çavuşoğlu, güven arttırıcı adımlar atmak üzere Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye-Ermenistan#Azerbaycan#Normalleşme

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...

Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...

#Kadın Futbolu
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...

Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...

#Kadın Futbolu
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz