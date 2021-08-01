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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Ermenistan, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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Ermenistan, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.45 sularında ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

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