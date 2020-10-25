Ermenistan Karabağ karayolu düşmek üzere

Dağlık Karabağ’daki Ermeni kuvvetlerinin Ermenistan’dan asker, silah ve erzak takviyesi aldıkları yegane karayolu ulaşım hattı ‘Laçin koridoru’ dünden beri can çekişmeye başladı. Azerbaycan güçlerinin bu bölgede hamle yapması üzerine Ermenistan, ilerleyişi durdurmak için kendi mevzilerini top ateşine tuttu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Ermenistan kendi topraklarından hâlâ Karabağ militanları kontrolündeki Laçin koridoru bölgesini bombardımana tutmaya başladı. Ermenistan’ın bu davranışı provokasyon amacı taşıyor. Laçin istikametinde ilerleyen birliklerimizin karşılık vererek Ermenistan topraklarını vurmasını bekliyorlar. Böylece çatışmalara ülkelerarası statü kazandırmak istiyorlar” dendi.

PUTİN’E YARDIM ÇAĞRISI YAPTILAR

İşgalci Ermenistan açısından hayati önem taşıyan Laçin koridorunun düşmek üzere olduğunu Rus askeri uzmanlar da kabul etmeye başladı. Rus medyasında uzmanlar şu yorumu yaptı: “Azerbaycan öncü birlikleri şu anda Laçin koridoruna sadece 10 km mesafede. Anlaşılan Bakü yönetimi bir an önce Karabağ bölgesiyle Ermenistan’ın kara bağlantısını kesmek istiyor. Bu istikamette Ermeni kuvvetlerinin ilerleyen Azerbaycan ordusuna mukavemet göstermesi neredeyse imkansız. Elinde zırhlı araçlar kalmayan Ermeniler sadece kısıtlı sayıda piyade gücüyle Laçin koridorunu korumayacağını idrak etmiş durumda. Karabağ Ermenileri lideri Araik Arutunyan bu yüzden dün akşam Rusya lideri Putin’e “Yardım edin. Ateşkes sağlayın” çağrısı yaptı. Bölgede güç dengesi dikkate alındığında Laçin’in düşmesi an meselesi.”