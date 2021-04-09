Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da İskender füzesi izi

Dağlık Karabağ’ı işgal eden ve Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da, çatışmalarda İskender füzelerinin neden kullanılmadığı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Ermenistan, Rus yapımı İskender füzelerini 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı kullandı.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde İskender füzesine ait parçalar tespit etti. Yapılan incelemelerde kalıntılar füzelerin tam kapasite patlamamış olabileceğine işaret edildi. ANAMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samir Poladov konuyla ilgili açıklamada, 15 Mart'ta Şuşa'da yapılan mayın temizleme operasyonu sırasında 2 farklı yerde, birbirinden 780 metre mesafede 2 adet infilak etmiş füzeye ait kalıntılar bulunduğunu ifade etti. Füzelerin modelinin üzerlerinde yazan "9M723" seri numarasından tespit edildiği kaydedildi. İki füzenin de patlamış olmasına rağmen sadece bir noktada çukur görüldüğünü kaydeden Poladov, "Bu nokta soru işaretleri uyandırıyor. Bu kadar güçlü füzelerin patlaması, yüzeyde belirgin izler yaratır. Biz sadece bir çukur bulduk. Mayın temizleme süreci devam ediyor ve önemli yeni bulgulara ulaştığımızda paylaşacağız" dedi.

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