Ermenistan ile yeni dönem! Kritik zirvede neler konuşuldu?

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Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında dün Türkiye ve Ermenistan tarafından belirlenen özel temsilciler Moskova'da bir araya geldi. 1.5 saat süren kritik zirvenin detaylarını CNN TÜRK Ankara muhabiri Sena Alkan aktardı.



ÖNŞARTSIZ GÖRÜŞME DETAYI ÇOK ÖNEMLİ



Alkan görüşmeye ilişkin, "Zirve sonrası iki ülkenin ortak açıklama yapması çok önemli " dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Yapılan açıklamada olumlu ve yapıcı bir gündemle tarafların bir araya geldiği belirtildi. Ve bundan sonra görüş alışverişi niteliğindeki benzer görüşmelerin ön şartsız olarak devam edeceğinin altı çizildi. Bundan sonraki süreci görme bağlamında bu detay çok önemli.

Görüşmelerin bundan sonra tarafların karar vereceği yerde ve tarihte yapılaması bekleniyor. Bu yer ve tarihler ayrıca açıklanacak.

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MASAYA İHTİYATLI BİR İYİMSERLİKLE OTURDULAR SONUÇ İYİ ÇIKTI

Aslında 2009 yılında taraflar masaya oturmuştu. O dönemden Zurich protokolleri dediğimiz protokolleri hatırlıyoruz. Ancak süreç akamete uğramış ve bir sonuç alınamamıştı. Şimdi ise taraflar biraz birbirinin nabzını ölçmek için masaya oturdu. İhtiyatlı bir iyimserlik söz konusuydu ve nihayetinde olumlu ve yapıcı bir gündem çağrısı çıktı.



AZERBAYCAN İLE İSTİŞARELER DEVAM EDECEK

Tüm bu süreç boyunca Türkiye'nin elbette belirli bir tutumu var bu da sürecin Azerbaycan ile koordineli bir şekilde yürütülmesi. Türkiye bunun defaatle altını çizdi. Görüşmeler başlamadan önce 'Bizim bir ön şartımız yok ancak Azerbaycan ile istişare halinde devam edeceğiz' demişti.



YOL HARİTASI İÇİN İLK ÖNCE FORMAT OLUŞTURULACAK

Bölgesel işbirliklerinin kapısı Karabağ savaşı sonrasında açılmıştı. Acaba Zengezur koridorunun açılması gündeme gelir mi, iki ülke diplomatik ilişkileri yeniden tesis eder mi, sınırlar açılır mı, tüm bunlara ilişkin gelişmeler ne zaman olur buna dair yol haritasının oluşturulmasını bekliyoruz

İlk olarak bir format oluşturulacak. Özel temsilciler nasıl bir araya gelecek, genişleyen bir format mı olacak, heyetler ya da ilgili bakanlıklardan yetkililer bu toplantılara katılacak mı, tüm bunlar ilerleyen zamanlarda netleşecek.



NORMALLEŞMEYE DAİR ATILAN EN BÜYÜK ADIM

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Ama ilk etapta şunu söyleyebiliriz, bu görüşmelerin devamı olacak, görüşmeler doğrudan olacak. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir tarih duymayı bekliyoruz. 2009'dan bu yana normalleşmeye dair atılan en önemli adım buydu devamının da gelmesini bekliyoruz."