Ermenistan ikna oldu: Dört köyü Azerbaycan’a iade edecek

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Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8’inci toplantısında iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinin tamamının 1991 Almatı Deklarasyonu’na dayanması konusunda anlaşıldı.

Bu durum, Ermenistan’ın 1. Karabağ Savaşı’nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan’a iade edeceği anlamına geliyor. Ermenistan Başbakanlık Bilgi ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da “İlk defa ülkelerimiz arasında dört köyden oluşan kısımda devlet sınırı çizilmiş olacak” ifadesi kullanıldı.

PAŞİNYAN KÖYLÜLERLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, anlaşmayı “Uzun zamandır beklenen tarihi olay” şeklinde niteledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, köylerde yaşayan Ermeni halkla görüşmeler yaparak, bu yerleşimlerin neden iade edilmesi gerektiğini anlatmıştı.

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TÜRKİYE MEMNUN

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, varılan uzlaşmanın, "nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adım" olduğunu bildirdi.