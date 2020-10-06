Ermenistan füzeleri Ermeni aileyi vurdu

Karabağ’da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyerek kaçan Ermenistan, sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan’ın Gence kentine attığı 5 balistik füzeden biri Ermeni ailenin yaşadığı evi vurdu. Azerbaycan vatandaşı Ermeni ailenin evi tamamen yıkılırken, ailenden 5 kişi enkaz altında kaldı. Komşuları, enkazda kalanları elleriyle toprağı eşeleyerek çıkardı. Azerbaycan’da yaşayan ve Ermenistan’ın füze ile vurduğu Ermeni ailenin hikayesini dinledik.

BU NASIL VİCDAN!

Evlerinin enkazından çıkartılarak hastaneye kaldırılan aileden Mina Gregorian, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşeti anlattı: “Torunlarım, çocuklarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Evimiz yıkıldı, toprak altında kaldım. Yüzüme cam ve taş parçaları geldi, ağzım yüzüm toprak doldu. Yardım isteyecektim, ağzım toprak dolduğu için sesim çıkmadı, bağıramadım. Toprak altından elimi çıkartıp, el sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni toprak altından çıkartıp hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı? Biz masum insanlardan ne istiyorlar, bomba ile vuruyorlar. Bu nasıl bir vicdan.” Yaşını sorduğumuz Madam Mina gülerek, “Oğlum ben 77 yaşındayım, 2 ay sonra 78 olacağım. 78 yaşımı göremeden öldüreceklerdi” dedi.

AZERBAYCANLI KOMŞULARIM KURTARDI

77 yaşındaki Mina Gregorian yaşadığı dehşeti, “Toprak altından elimi çıkartıp sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni kurtardılar, hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı?” sözleriyle anlattı.

EŞBAŞKANLARDAN KINAMA

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olan 3 ülke ABD, Fransa ve Rusya, Karabağ çatışmalarının kabul edilemez olduğunu bildirdi ve sivil merkezlerin hedef alındığı şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadı. Agence France Presse (AFP) ise ikinci haftasına giren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında her iki taraftan siviller dahil en az 260 kişinin öldüğünü aktardı.

ELEKTRİK SANTRALINA FÜZE

Çatışmaların yaşandığı cephe hattından 80 kilometre içeride olan Azerbaycan’ın Mingeçevir kentine de Ermenistan tarafından füze atıldı. Saldırıda 5 sivil kişi yaralandı. Ermenistan’ın attığı 5 füzeden biri enerji santralına isabet etti. Neyse ki şans eseri patlamadı. Sanayi kenti Mingeçevir, Azerbaycan elektriğinin yüzde 50’sini sağlayan ülkenin kritik elektrik santralına ev sahipliği yapıyor.