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Ermenistan Filistin'i devlet olarak tanıdı

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#Filistin#Ermenistan#İsrail
Ermenistan Filistini devlet olarak tanıdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 11:40

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bu sabah bir açıklama yaparak Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

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Filistin’e destek dünya çapında artmaya devam ederken Ermenistan da Filistin’i resmen devlet olarak tanıyan ülkeler kervanına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistin’in tanınması kararı yer alırken Ermenistan'ın Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasına ilişkin BM kararını desteklediği ve Filistin-İsrail çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasından yana olduğu da belirtildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında da İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i tanıdıklarını açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 'Filistin devletinin barışa giden tek yol' olduğunu söylemişti.

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#Filistin#Ermenistan#İsrail

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