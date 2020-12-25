MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriErmenistan durulmuyor! 'Hain Paşinyan' sloganları sokakları inletti
GeriDünya Ermenistan durulmuyor! 'Hain Paşinyan' sloganları sokakları inletti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Ermenistan durulmuyor! 'Hain Paşinyan' sloganları sokakları inletti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ermenistan durulmuyor! 'Hain Paşinyan' sloganları sokakları inletti
Abone Olgoogle-news

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle