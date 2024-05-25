×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ermenistan dört köyü Azerbaycan’a iade etti

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan#Azerbaycan#Köy
Ermenistan dört köyü Azerbaycan’a iade etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

2020 yılındaki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği dönemindeki devlet sınırlarına dönmeyi kabul eden Ermenistan, Azerbaycan ile arasında sınır çizgisini belirleme çalışmaları çerçevesinde daha önce tespit edilen dört köyün kontrolünü Bakü’ye devretti.

Haberin Devamı

Sınır bölgesinde yer alan Baganiş-Ayrum, Heyrimli, Aşağı Eskipara ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan kolluk kuvvetleri denetimine geçtiğini duyuran Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, “Ermenistan ile aramızdaki sınırın belirlenmesi çalışmaları çerçevesinde dokuzuncusu Kazakistan’da yapılan karma komisyonun kararları hayata geçirilerek dört köy Azerbaycan’a iade edilmiştir. Böylece Ermenistan ile olan sınırımızın 12.7 kilometrelik bölümü netlik kazanmıştır. Dört köyün geri alınmasıyla Azerbaycan topraklarına 6.5 kilometre kare alan eklenmiştir” dedi.

İki ülke yönetimleri sınır çizgisini belirleme çalışmalarını tamamlayarak, 2024 yılı sonuna kadar aralarında kapsamlı barış anlaşması imzalamayı arzuladıklarını dile getirmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ermenistan#Azerbaycan#Köy

BAKMADAN GEÇME!