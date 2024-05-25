Ermenistan dört köyü Azerbaycan’a iade etti

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Sınır bölgesinde yer alan Baganiş-Ayrum, Heyrimli, Aşağı Eskipara ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan kolluk kuvvetleri denetimine geçtiğini duyuran Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, “Ermenistan ile aramızdaki sınırın belirlenmesi çalışmaları çerçevesinde dokuzuncusu Kazakistan’da yapılan karma komisyonun kararları hayata geçirilerek dört köy Azerbaycan’a iade edilmiştir. Böylece Ermenistan ile olan sınırımızın 12.7 kilometrelik bölümü netlik kazanmıştır. Dört köyün geri alınmasıyla Azerbaycan topraklarına 6.5 kilometre kare alan eklenmiştir” dedi.

İki ülke yönetimleri sınır çizgisini belirleme çalışmalarını tamamlayarak, 2024 yılı sonuna kadar aralarında kapsamlı barış anlaşması imzalamayı arzuladıklarını dile getirmişti.