Ermenistan bir kez daha Paşinyan dedi... Ankara’ya sıcak mesaj

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Katılım oranının yüzde 58,97 ile rekor seviyede gerçekleştiği açıklanırken, Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun TSİ 00.00’da açıkladığı verilere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki ‘Sivil Sözleşme Partisi’ yüzde 57,14 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İlk sonuçlara göre ikinci sırada yüzde 21,43 oy ile ‘Güçlü Ermenistan’ ittifakı bulunurken, onu yüzde 8,21 oy ile “Ermenistan İttifakı’ takip etti. ‘Müreffeh Ermenistan Partisi’ yüzde 5,10, ‘Birliğin Kanatları Partisi’ yüzde 2,52 oy alırken, diğer parti ve ittifakların oy oranları yüzde 2’nin altında kaldı. Erivan’da oyunu kullanan Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye başta olmak üzere Rusya, AB ve Azerbaycan’a sıcak mesajlar verdi.

ÖNCE MOSKOVA SONRA BRÜKSEL

“Demokrasi her zaman uluslararası ilişki ve işbirliğinin temelini oluşturmuştur. Bölgesel barış için de önemli bir araçtır. Şu anda Azerbaycan ile barış içindeyiz. Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum. Ankara’nın bu yöndeki çabaları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuşan Paşinyan, Rusya ile ilişkilerinin kötü olduğu iddialarını da yalanlayarak “Yakın gelecekte Ermenistan’ın Rusya ile AB arasında seçim yapması sözkonusu değil” dedi. Seçim sonrası ilk resmi ziyaretini Moskova’ya yapacağını ardından Brüksel’e gideceğini belirten Paşinyan, gelecek yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne de katılacağını açıkladı.