×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ermenistan bir kez daha Paşinyan dedi... Ankara’ya sıcak mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan Seçimleri#Nikol Paşinyan#Azerbaycan
Ermenistan bir kez daha Paşinyan dedi... Ankara’ya sıcak mesaj
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

Ermenistan, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik parlamento seçimi için dün sandık başındaydı.

Haberin Devamı

Katılım oranının yüzde 58,97 ile rekor seviyede gerçekleştiği açıklanırken, Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun TSİ 00.00’da açıkladığı verilere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki ‘Sivil Sözleşme Partisi’ yüzde 57,14 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İlk sonuçlara göre ikinci sırada yüzde 21,43 oy ile ‘Güçlü Ermenistan’ ittifakı bulunurken, onu yüzde 8,21 oy ile “Ermenistan İttifakı’ takip etti. ‘Müreffeh Ermenistan Partisi’ yüzde 5,10, ‘Birliğin Kanatları Partisi’ yüzde 2,52 oy alırken, diğer parti ve ittifakların oy oranları yüzde 2’nin altında kaldı. Erivan’da oyunu kullanan Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye başta olmak üzere Rusya, AB ve Azerbaycan’a sıcak mesajlar verdi.

ÖNCE MOSKOVA SONRA BRÜKSEL

“Demokrasi her zaman uluslararası ilişki ve işbirliğinin temelini oluşturmuştur. Bölgesel barış için de önemli bir araçtır. Şu anda Azerbaycan ile barış içindeyiz. Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum. Ankara’nın bu yöndeki çabaları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuşan Paşinyan, Rusya ile ilişkilerinin kötü olduğu iddialarını da yalanlayarak “Yakın gelecekte Ermenistan’ın Rusya ile AB arasında seçim yapması sözkonusu değil” dedi. Seçim sonrası ilk resmi ziyaretini Moskova’ya yapacağını ardından Brüksel’e gideceğini belirten Paşinyan, gelecek yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne de katılacağını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ermenistan Seçimleri#Nikol Paşinyan#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!