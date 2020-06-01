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Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ermenistan Başbakanı'nın corona virüs testi pozitif çıktı

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Son dakika haberler: Ermenistan Başbakanı'nın corona virüs testi pozitif çıktı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti. 

Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. 

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