Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'yeni aşama' açıklaması

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, mevcut hükümetin 7 Haziran 2026 seçimlerinin sonuçlarına göre kurulduğunu söyleyerek, "Bu seçim sonuçlarıyla nihayetinde 'Gerçek Ermenistan' ideolojisi zafer kazandı. Bu da 'Gerçek Ermenistan' ideolojisinin ülkenin resmi ideolojisi haline geldiği anlamına gelir." diye konuştu.

Ermenistan'ın bu gelişmeyle tarihindeki "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırılan aşamaya geçtiğini ifade eden Paşinyan, Üçüncü Cumhuriyet'in ilk günden itibaren çatışma ve anlaşmazlık mantığı üzerine kurulduğunu bildirdi.

Paşinyan, "Dördüncü Cumhuriyet ise barış mantığıyla şekillenmektedir ve oluşturulmaktadır." dedi.

'DEVLETİN TANIMI FARKLI'

Burada yalnızca çatışma ve barış mantıkları arasındaki farkın söz konusu olmadığını kaydeden Paşinyan, devletin işlevsel anlamının, hangi amaçla var olduğunun ve sahip olduğu pratik misyon ile işlevin de farklı olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Paşinyan, hükümetin yapısında bazı değişiklikler yapılmasını da önerdiklerini belirterek, Dışişleri Bakanlığının adının "Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmesini önerdi.

Yüksek Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının adının da "Yüksek Teknoloji, Sanayi ve Yapay Zeka Bakanlığı" olarak değiştirilmesini önerdiklerini aktaran Paşinyan, bakanlık bünyesinde bir Yapay Zeka Ofisi kurulmasının planlandığını dile getirdi.

Paşinyan ayrıca Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının adının "Çalışma ve Refah Bakanlığı" olarak değiştirilmesini önerdikleri bilgisini paylaştı.