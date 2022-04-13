Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye açıklaması

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda 2021 yılı faaliyetleri konusunda Ermeni milletvekillerine hitap etti.

Ermenistan’ın dış politikada atılım içinde olduğundan bahseden Paşinyan, “2021 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 kez, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile 4, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile 3, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile 2 kez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Litvanya Başbakanı Ingrida Shimonite ile görüşmeler gerçekleştirdim. Putin, Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel aracılığı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile 3 kez görüştüm" ifadelerini kullandı. Paşinyan, "Tüm bu temasların kilit ve ana amacı tektir. Bu yeni durumda, dünyanın ne düşündüğünü ve istediğini daha iyi anlamak, aynı zamanda düşündüklerimizi ve her şeyi küresel trendlere daha uygun hale getirmek, dengeli dış politika, dengeleyici bir dış politika izlemek. Bu anlamda bölgesel politikamızı önemli buluyorum” dedi.

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Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine de değinen Paşinyan, “İran ve Gürcistan ile geleneksel olarak aktif olan ilişkilerimizi yoğunlaştırmaya çalışıyoruz, aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye ile de görüşmelere başlıyoruz. Tabii ki burada bir yanılsamamız yok. Gerçek bir diyalog olma hedefiyle müzakerelerinin devam etmesi gerekliliği Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet yararına olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yürütülen müzakere sürecine yönelik Paşinyan, "Uluslararası ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde müzakere sürecinin hızlı sonuç vermeyebileceğini görüyoruz. Ancak süreç hızlı sonuç vermezse durabilir. Bunun olmaması için her şeyi yapmalıyız. Toplum bu süreci güçlü bir şekilde desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile yaşanan savaşın önlenip önlenemeyeceği ile ilgili sorulara değinen Paşinyan, “Bugün diyorlar ki, savaşı önleyebilir miydiniz? Savaşı önleyebilirdik, bunun sonucunda da aynı duruma tabii ki zayiat vermeden sahip olacaktık" dedi.