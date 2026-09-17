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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Putin'e askeri üs yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Nikol Paşinyan#Vladimir Putin#Ermenistan
Ermenistan Başbakanı Paşinyandan Putine askeri üs yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 14:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'da bulunan Rus askeri üssünü "yarın bile" kapatabilecekleri açıklamasına Başbakan Nikol Paşinyan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Ermenistan'ın Rus askeri üssüne ihtiyacı olmadığını kaydetti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan 102. Rus Askeri Üssü'ne ilişkin açıklama yaptı. Paşinyan, ülkesinde konuşlu Rus askeri üssünün güvenlik açısından hayati önem taşımadığını ve buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirdi.

Üsle ilgili konuyu kendilerinin değil Rusya'nın tartışmaya açtığını ifade eden Paşinyan, "Askeri üs, Ermenistan'ın güvenliği için hayati önem taşımıyor." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üsse ilişkin, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyandan Putine askeri üs yanıtı

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'RUS ASKERİ ÜSSÜNE İHTİYACIMIZ YOK'

Paşinyan, Rus askeri üssünün varlığının Ermenistan'ın güvenliğine ekstra bir şey katmadığına dikkati çekerek, "Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız." dedi.

Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan 102. Rus Askeri Üssü, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki başlıca askeri varlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Üs, 1995'te imzalanan anlaşma kapsamında faaliyet gösteriyor. Üste kara kuvvetleri birliklerinin yanı sıra hava savunma unsurları ve savaş uçakları da yer alıyor.

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#Nikol Paşinyan#Vladimir Putin#Ermenistan

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