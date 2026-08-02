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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan#Paşinyan#İstifa
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 10:41

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ermenistan hükümeti, istifa ettiklerini açıkladı.

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Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan ile birlikte yeni parlamentonun ilk gününde istifa etti.

İstifaya ilişkin kararname, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından imzalandı.

PAŞİNYAN: "BU, HÜKÜMETİMİZİN SON TOPLANTISI"

Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu.

Paşinyan, "Bu, hükümetimizin son toplantısı. Pazar günü istifa edeceğiz" ifadelerini kullanarak, 2 Ağustos Pazar günü görevden ayrılacaklarını belirtmişti.

Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından, ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.

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Seçim sonucuyla birlikte Sivil Sözleşme Partisi, hükümeti kurma yetkisini de kazanmıştı.

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#Ermenistan#Paşinyan#İstifa

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