Ermenistan Başbakanı Paşinyan, anayasada Karabağ değişikliği istedi

#Nikol Paşinyan#Karabağ Sorunu#Anayasa Değişikliği
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, anayasada Karabağ değişikliği istedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 14:02

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, anayasanın Karabağ ile ilgili maddesi nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ermenistan anayasasında Karabağ'ın Ermenistan'a ilhak edilmesi yönünde maddeler olduğuna dikkat çeken Paşinyan, Karabağ hareketinin devam etmesinin Azerbaycan ile savaş anlamına geleceğini kaydetti.

Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, ülkede süregelen yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'da bugüne kadar yapılan tüm anayasa referandumlarının sonuçlarının kamuoyunda her zaman şüpheyle karşılandığını belirten Paşinyan, geçmişte gazeteci olarak bu süreçleri yakından takip ettiğini ve toplumda sonuçların sahte olduğuna dair yaygın bir kanaat oluştuğunu ifade etti.

Paşinyan, bu algının vatandaş ile hukuk sistemi arasında ciddi bir güven sorunu yarattığını, dolayısıyla yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Vatandaş ile hukuk sistemi arasında organik bir bağ kurulması son derece önemlidir. Bu bağın tesisi ise ancak Anayasa'nın gerçek ve şeffaf bir referandumla kabul edilmesiyle mümkündür." dedi.

'AZERBAYCAN İLE ÇATIŞMANIN YENİDEN BAŞLAMASI DEMEKTİR'

Mevcut anayasada, Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakını öngören maddeler içeren Bağımsızlık Bildirgesi’ne atıf yapıldığını hatırlatan Paşinyan, "Yeni anayasada da bu bildirgeye atıfta bulunulması, Karabağ hareketinin sürdürüldüğü anlamına gelir. Bu ise Azerbaycan ile çatışmanın yeniden başlaması demektir. Çatışmanın yeniden başlaması ise barışı imkansız hale getirir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, iki ülke arasında nihai barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan Anayasası’nda yer alan ve kendi egemenliği ile toprak bütünlüğüne aykırı gördüğü hükümlerin çıkarılmasını şart koşuyor.

#Nikol Paşinyan#Karabağ Sorunu#Anayasa Değişikliği

