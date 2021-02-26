Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Uzun süre gazetecilik yaptı! İşte Paşinyan'ın hayatı 

Nikol Paşinyan Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların imzasıyla yayınlanan bildiriyle istifaya davet edildi. Paşinyan, "Teslim olmayağız" dedi ve orduyu ülkenin sınırlarını koruma görevine çekilmeye davet etti. Bu gelişmelerin ardından Paşinyan'ın hayatı yeniden gündeme geldi. Uzun süre gazetecilik yapan Paşinyan bir dönem Armenian Times’ın editörlüğünü görevinde bulundu.

PAŞİNYAN KİMDİR?

1975 doğumlu Nikol Paşinyan, Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okudu ancak mezun olamadı. Öğrenciyken siyasi faaliyetleri nedeniyle 4 yılın sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan’ın uzaklaştırılmasına gerekçe olarak devamsızlığı gösterildi. Okul arkadaşları ise Paşinyan’ın yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepki gösterdiğini öne sürdü.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın taraftarları, Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesi sonucu sokağa döküldü. Olaylı protestoların lideri olan Paşinyan için "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarıldı. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkan Paşinyan teslim oldu; 2 yıl sonra ise afla salıverildi.

2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, Toplumsal Sözleşme partisinin lideri oldu. 2018'de yine sokağa çıktı, bu defa Sarkisyan hükumetine istifa çağrısının lideriydi. Sarkisyan, Paşinyan ile görüşme kararı aldı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyonlardan canlı yayınlandı. Sarkisyan söze; "Talebe olumlu yanıt verilmesinden memnunum" diyerek başladı.

Ancak Sarkisyan'ın sözünü kesen Paşinyan, Bir yanlış anlaşılma var. Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim." dedi. Görüşmeyi terk eden Sarkisyan, "Bu bir diyalog değil, şantajdır." dedi. Paşinyan ise çok geçmeden iktidarı devraldı. Aslında bu, Ermenistan siyasetinde "Karabağ klanı" olarak bilinen yapının kısmi çöküşüydü. Paşinyan'ın önceliği Ermenistan'ı ekonomik darboğazdan kurtarmaktı ancak Karabağ klanı, güvenlik bürokrasisinde halen etkindi.

Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Kafkasya'da gerilimi artıracak "yeni savaş, yeni topraklar" doktrinini benimsedi. Tansiyonu yükseltecek bu doktrin, Ermeni diasporası tarafından da destek buldu. Böylelikle Ermenistan, 11 Temmuz'da, işgal bölgesinde olmayan Tovuz'a saldırdı. Paşinyan, Tovuz saldırısıyla iç sorunlara siyah bir örtü çekmeyi denedi ancak başarılı olamadı.