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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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#AZERBAYCAN#Ermenistan#Nahcivan
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 09:53

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketag yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

ERMENİSTAN ATEŞKES İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe tutulduğunu ifade etmişti.

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#AZERBAYCAN#Ermenistan#Nahcivan

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