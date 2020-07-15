Ermenistan Azerbaycan geriliminde 7 şehit

Azerbaycan’dan şehit haberleri gelirken Ermenistan can kayıplarına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Kerim Veliyev, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında, “Ermeni saldırılarının püskürtülmesi esnasında Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzayev şehit olmuştur. Ordumuz intikamlarını mislisiyle alacaktır” dedi. Veliyev ayrıca bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu duyurdu.



Polad Heşimov

Eski Sovyet cumhuriyetleri Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın kurduğu Müşterek Güvenlik Anlaşması Örgütü çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini duyururken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki ülkeye gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptı.