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AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gece boyu şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermenistan güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermenistan güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenistan'a ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermenistan güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.

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