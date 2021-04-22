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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında görev yapan Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Zengezur eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ermenistan askerlerinin sınırda provokatif eylemler gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin Zengilan ilinin Seyitler köyünde konuşlu Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görev yapan Rus sınır muhafızlarının mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

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Rus sınır muhafızlarının, ateş açan Ermeni askerlerin sarhoş olduğunu söyleyerek Azerbaycanlı askerlerden olaya tepki göstermemelerini istediği, Rus tarafının ricası üzerine Azerbaycan askerlerinin karşılık vermediği kaydedildi.

Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.

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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı, bu tür provokasyonların tekrar meydana gelmesi durumunda en sert şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

 

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