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Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

#Azerbaycan#Ermenistan#Kelbecer
Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Basarkeçer ilindeki Yukarı Şorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, bugün TSİ 08.50’den 09.00’a kadar, Kelbecer illinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme Ermenistan askerilerinin bulunduğu mevzilere ateş açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu ve durumun sakin olduğu aktarıldı.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Kelbecer

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