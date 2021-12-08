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Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

#Ermenistan#Azerbaycan#Dünya
Ermenistan askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenistan askerlerinin Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 14.35’den 15.30’a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer iline bağlı Zeylik yerleşim birimi istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini sebepsizce yoğun ateş altına aldığı duyuruldu.

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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#Ermenistan#Azerbaycan#Dünya

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