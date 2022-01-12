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Ermenistan askerleri, gece boyunca Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya
Ermenistan askerleri, gece boyunca Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Tovuz illerinde bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.20’den 05.10’a kadar sınırdaki Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkesi ve Şemseddin ilindeki Çınarlı, Muğancık yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Tovuz illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu ve Azerbaycan birliklerinin sınırın güvenliğini sağlamak için yoğun önlemler aldığı aktarıldı.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya

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