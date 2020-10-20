‘Ermenistan artık bölge için tehdit'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Şentop ise “Türkiye Azerbaycan’ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır” diyerek şöyle devam etti: “Evvelâ Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan haklı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bir başka önemli sebep ise şudur; Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları, çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir.”

‘TEK MİLLET İKİ DEVLET’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, ‘tek millet iki devlet anlayışı’ ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti. Aliyev konuşmasında “Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren aziz kardeşim Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla aziz kardeşim Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum” ifadesini kullandı.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ’NÜ KUTLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, dün sabah, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşmesi öncesi basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki farklı siyasi partilerden vekillerle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’ydü, tekrar tebrik ediyorum. İnşallah, ebediyete kadar Azerbaycan bayrağının dalgalandığı bu toprakların bağımsızlığının ve hürriyetinin devamını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. ‘Tek millet iki devlet’, bu sadece bir slogan değildir, bunun geçmişte ve günümüzde ve gelecekte somut tezahürlerini gördük, görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop ve Türk heyetini Cumhurbaşkanlığı konutunda kabul etti.

Şentop Bakü’deki şehitliğe de çiçek bıraktı.

BOSNA’DAKİ GİBİ KATLEDENLER...

"Ermenistan’ın Gence’ye yaptığı saldırılar savaş suçu. Cenevre Sözleşmesi’ne göre, ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne göre; savaş zamanında sivilleri hedef almak savaş suçudur. Bosna’da sivillere yapılan katliamı biliyorsunuz. O tarihlerde kimse katliamı yapan canilerin, katillerin yargılanacağını düşünmezdi. Ama birkaç sene sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gittiler ve yargılandılar ve mahkûm edildiler. Dolayısıyla bugün bu savaş suçunu işleyen Ermenistan yetkilileri en kısa zamanda yargılanacaktır."