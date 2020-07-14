‘Ermenistan aklını başına toplasın’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına, “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” sözleriyle tepki gösterdi.

TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği vereceğinin altını çizerek, “Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız” ifadesini kullandı.

AYASOFYA TÜRK MİLLETİNE AİTTİR

Ayasofya’nın ibadete açılmasının hukuken yerinde bir karar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Ayasofya’nın, 1453’te İstanbul fethedildikten sonra Türk milletine ait olduğunun ve cami olarak vakfedildiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, “Ayasofya 1462’de cami olarak vakfedilmiştir ve cami olarak kullanılmalıdır. Herkesin görüşüne katılmasak da saygı duyarız. Ama Türkiye’nin egemenlik haklarına müdahale edici şekilde yapılan yorumları da şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.

YUNANİSTAN’IN SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK

Bakan, Türkiye içindeki tartışmalara da işaret ederek, “İç siyasette ‘Atatürk’ün attığı imzayı değiştirdiler’ konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk’ün koyduğu hedeflere Türkiye’yi kim götürüyor budur” dedi. Yunanistan’dan gelen eleştirilere de yanıt veren Bakan, “Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü görüyoruz. Yunanistan koronayı bahane ederek ezanları susturdu. Yunanistan’ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok” ifadesini kullandı.

ATEŞKES TRABLUS’UN İŞİNE GELMEZ

Libya’daki gelişmelere de değinen Bakan, şu anki durumda bir ateşkesin merkezi Trablus’ta olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin işine gelmeyeceğini belirterek şunları söyledi: “Şu anda bir ateşkes olsa bu Libya hükümetinin işine gelmez. Çünkü endişeleri var. Hafter samimi değil. Zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyoruz. Hafter ve destekçilerinin siyasi bir haritası da yok. Dolayısıyla ‘Libya’nın yol haritasını görmek istiyorum ondan sonra ateşkes olsun’ tavrı çok haklıdır. Sirte ve Cufra’nın boşaltılması ve Libya hükümetine verilmesi gerekiyor. Biz bunları Rus tarafına da ilettik. Biz Türkiye olarak ateşkesi istiyoruz ve siyasi çözümün tek çözüm olduğuna inanıyoruz.”

Bakan Çavuşoğlu, ‘Sirte’ye operasyon olacak mı’ sorusuna ise, “Sirte’ye operasyon hazırlığı var ama şu anda masayı deniyoruz. Temennimiz buraların boşaltılması ve kalıcı bir ateşkese, siyasi sürece gidilmesi” diye konuştu.

MISIR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının net olduğunu belirten Bakan, “Biz çok büyük bir oyunu bozduk. Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de Türkiye’yi hapsetmeye çalıştı. Yunanistan bu tür yaklaşımlardan vazgeçsin” dedi. Bakan Doğu Akdeniz konusunda Mısır ile uzmanlar düzeyinde görüş alışverişi olduğunu da söyledi.

NİKOL PAŞİNYAN’DAN KÜSTAH YORUM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile cephe hattında patlak veren çatışmaların ardından Türkiye’yi suçlayan açıklamalar yaptı. Pazar günü cephe hattında ateşkes bozularak çatışmaların başlamasıyla Ermenistan hükümet kabinesini acil toplantıya çağıran Paşinyan, “Türkiye’nin Azerbaycan’a bizimle olan ihtilafında koşulsuz destek vermesi provokasyon amacı taşıyor. Ankara, bölgeyi kaosa sürüklemek istiyor” iddiasında bulundu.

Çatışmalarda 5 Azeri askeri şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Ermenistan tarafında da 20 askerin öldüğü açıklandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gelişme üzerine Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. (Nerdun HACIOĞLU)