Ermeniler Fransa'da sokağa döküldü

Erhun GEYİSİ/PARİS, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ERMENİ diasporası, Fransa’da gösteri düzenledi. Fransa’da kabul gören Ermeni soykırımı iddialarını inkar edenleri cezalandırmayı amaçlayan yasanın Senato gündemine alınmamasını protesto eden diasporaya, ünlü filozof Bernard Henri-Levy de destek verdi.

Ermeni diasporası, Fransa Senatosu’nun üzerinde kurduğu baskıyı arttırıyor. 2006 yılında Ulusal Meclis’ten geçen ve ‘soykırım inkarını suç sayan’ yasa tasarısının, o günden bu yana Senato gündemine alınmaması ve dolayısıyla yasalaşmamasını sürekli gündemde tutan Ermeniler, dün Senato önünde gösteri düzenlediler. Yaklaşık 500 kişinin toplandığı gösteride Türkiye aleyhine sloganlar atılırken, Fransa Senatosu suçlandı.



Öte yandan, gösteride konuşma yapan simalar arasında, Fransız filozof Bernard Henri-Levy de yeraldı. Bir politikacı gibi davranan filozof, inkarı suç sayan yasa tasarısının neden geçmesi gerektiğini savunarak, “Parlamento artık tarih yazmasın deniyor. Oysa bu yasalar, tarih yazan yasalar değildir. Tarih çoktan yazıldı. Artık Taner Akçam gibi Türk tarihçiler bile yazdı” dedi. Gösteride, Fransa’nın en büyük mason locası Büyük Doğu’nun kısa zaman öncesine kadar ‘büyük üstad’ı olan Jean-Michel Quillardet ve bazı politikacılar da söz aldı.



İNKAR YASASININ SENATO’DAN GEÇMESİ ZOR



Diasporanın, Senato gündemine alınmamasına içerlediği yasa tasarısı, Ulusal Meclis’ten geçtiği andan itibaren, Türk-Fransız ilişkilerinin bir hayli gerilmesine yol açmıştı. Erdoğan hükümeti, Fransa’ya karşı gizli yaptırım uygulamış ve büyük ihalelere Fransız şirketlerinden gelen tekliflerin reddedilmesini sağlamıştı. Fransa’da iş çevrelerini oldukça rahatsız eden bu durum üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Tayyip Erdoğan’la Washington’da yaptığı bir görüşmede, söz konusu yasa tasarısının resmiyete dönüştürülmeyeceği sözünü vermişti.



Öte yandan Fransa Ulusal Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde açıklanan bir komisyon raporu da 2 yıldır raflarda bekleyen inkar yasasının yolunu iyice tıkamış görünüyor. Zira bu rapor, Fransa’da parlamentonun, bundan sonra tarihle ilgili konularda yasa hazırlamaması gerektiğinin altını çiziyor. Rapor, her ne kadar bağlayıcı özellik içermese de, Fransız siyasetçilerinin soykırım vb tarihi konulardaki genel eğilimlerinin ne olacağına ilişkin fikir veriyor.



