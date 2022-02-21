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Ermeni silahlı gruplardan yeni provokasyon: Hocalı ve Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

#Azerbaycan #Ermenistan#Dünya
Ermeni silahlı gruplardan yeni provokasyon: Hocalı ve Hocavenddeki Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend illerindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

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Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından 20 Şubat yerel saatle 20.50’de Hocalı ilinin Şuşakend ve 21 Şubat 01.15’de ise Hocavend ilinin Tağaverd köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilerin sebepsizce ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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#Azerbaycan #Ermenistan#Dünya

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