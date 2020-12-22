Ermeni papaz Paşinyan’ı tersledi

Azerbaycan sınırında ziyaret ettiği kilisenin rahibiyle tokalaşmak isteyen Paşinyan ret cevabı aldı. Olay dün sabah saatlerinde Ermenistan ile Azerbaycan sınır bölgesinde yer alan Ermeni Sunik kasabasında yaşandı. Sorunlu bölgeyi teftişe gelen Paşinyan, yerel kiliseyi ziyaret ederek savaşta hayatlarını kaybeden askerler anısına mum dikti. Ardından rahibe yönelen Paşinyan elini uzatarak tokalaşmak istedi. Ancak karşısındaki papaz elini havaya kaldırarak “Olmaz” işaretini yaptı.

EL HAREKETİ YAPTI

Paşinyan sırtını döndüğünde papaz yeni bir el hareketiyle “Yürü git” anlamına gelen bir davranışta bulundu. Ermenistan’daki Sunik kasabası 10 Kasım’daki üçlü anlaşma uyarınca Azerbaycan ile sınır oluyor. Birkaç köye ulaşımın ise Azerbaycan toprakları üzerinden sağlanması söz konusu. Nikol Paşinyan bölgedeki yeni ateşkesin bozulmaması için Kremlin’den bu yolun Rus sınır muhafızları tarafından denetlenmesini talep etmişti.