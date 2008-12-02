Ermeni kuruluşun Hillary sevinci

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'deki en büyük Ermeni kuruluşu Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ermeni tezlerinin güçlü bir savunucusu diye nitelendirdiği senatör Hillary Clinton'ın dışişleri bakanlığına getirilecek olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Ancak ANCA, bu açıklamayı yaparken, Clinton'ın, ekim 2007'de Temsilciler Meclisi'nin gündeminde olan, Ermeni iddialarıyla ilgili tasarıya ilişkin kaygıları olduğu ve Kongre'nin dikkatli davranması gerektiği yönündeki sözlerini gözardı etti.



ANCA'nın açıklamasına göre kuruluşun icra direktörü Aram Hamparian, "Senatör Clinton'u, ülkenin en üst diplomatı olarak görevlendirilmesinden dolayı kutlar, başkanlığa seçilen (Barack) Obama'ya da bu seçiminden dolayı teşekkür ederiz" dedi. Hamparian, yakın tarihte ilk defa, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını "güçlü şekilde savunan" bir kişinin, ABD'nin dışişleri bakanı sıfatıyla hizmet verecek olmasını görmekten memnun olduklarını ifade etti.



Obama gibi Clinton da seçim kampanyası sırasında, başkan seçilmesi durumunda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyacağı sözünü vermiş ve Senato'da bu yöndeki tasarıları imzasıyla desteklemişti.



Ancak Hillary Clinton, senatörlüğü sırasında ters yönde bir açıklama da yapmıştı. Clinton'ın bu sözüne, ANCA'nın son açıklamasında yer verilmediği görüldü.

Ermeni iddialarıyla ilgili bir tasarının Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri Komitesi'nden geçtiği sırada Hillary Clinton, 10 Ekim 2007'de Boston Globe gazetesinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede tasarıya ilişkin kaygısını dile getirmişti.



Gazetenin 12 Ekim 2007 tarihli sayısında çıkan habere göre Hillary, "Bu tasarının Senato'daki versiyonunu destekleme konusunda endişesi bulunduğunu, Türkiye'nin tepkisinin beklenenden sert olduğunu ve Kongre'nin dikkatli davranması gerektiğini" söylemişti.



ANCA da Clinton'ın bu tutumundan dolayı, Demokrat Parti içindeki ön seçimlerde Obama'yı Ermeni meselelerinde daha "samimi" bularak, Hillary'ye karşı Obama'yı desteklemişti.



ANCA'nın son açıklamasında, şimdiki Savunma Bakanı Robert Gates'in Obama döneminde de görevini sürdüreceğinden ve Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığına eski NATO başkomutanı emekli general James Jones'un getirilecek olmasından hiç söz edilmedi.



Gates, bakan olarak, ekim 2007'deki tasarıya sert dille karşı çıkmıştı.