Ermeni Bakan Mirzoyan: Soykırım konusuna tarihçiler bakmalı

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Mirzoyan, ayrıca yakın gelecekte Azerbaycan’la barış anlaşması metni üzerinde anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ermeni Bakan, Erivan-Ankara arasındaki ilişkilere dair de pozitif mesajlar verirken, iki ülkenin bakanlıklarının sınırdaki altyapıların durumunu değerlendirmeye yönelik çalışmalar yaptığını dile getirdi.

MUHALİFLER RAHATSIZ

Ermenistan’daki muhalif partiler, Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenistan hükümeti yetkililerini sözde Ermeni soykırımının tanınması da dahil olmak üzere bazı konuları terk etmeye zorladığını iddia ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamalarda Ermenistan Anayasası’nda bazı değişikliklere gidilerek, başka devletlerin tanınmış toprakları üzerinde hak iddia eden bölümlerin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.