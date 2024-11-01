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Ermeni Bakan Mirzoyan: Soykırım konusuna tarihçiler bakmalı

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#Ermenistan#Soykırım#Ararat Mirzoyan
Ermeni Bakan Mirzoyan: Soykırım konusuna tarihçiler bakmalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentoda yaptığı konuşmada sözde Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınmasının Erivan’ın dış politikası için bir öncelik olmadığını belirtti. Tarihi olayların tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiğinin altını çizen Mirzoyan, Ermenistan’ın bu konuyu diplomatik öncelikler arasında görmediğini açıkladı.

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Mirzoyan, ayrıca yakın gelecekte Azerbaycan’la barış anlaşması metni üzerinde anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ermeni Bakan, Erivan-Ankara arasındaki ilişkilere dair de pozitif mesajlar verirken, iki ülkenin bakanlıklarının sınırdaki altyapıların durumunu değerlendirmeye yönelik çalışmalar yaptığını dile getirdi.

MUHALİFLER RAHATSIZ

Ermenistan’daki muhalif partiler, Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenistan hükümeti yetkililerini sözde Ermeni soykırımının tanınması da dahil olmak üzere bazı konuları terk etmeye zorladığını iddia ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamalarda Ermenistan Anayasası’nda bazı değişikliklere gidilerek, başka devletlerin tanınmış toprakları üzerinde hak iddia eden bölümlerin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

 

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#Ermenistan#Soykırım#Ararat Mirzoyan

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