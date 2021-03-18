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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Tepki yağdı

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Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan’daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar, ülkede tepkilere yol açtı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan’daki Erivan Kafe’de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan’ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan’a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYE YUMRUK YAĞMURU

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan’ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan’a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Ermeni Bakandan skandal hareket Tepki yağdı

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