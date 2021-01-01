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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Ermeni askerlerinin döşediği mayın patladı! 1 kişi öldü

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Ermeni askerlerinin döşediği mayın patladı! 1 kişi öldü
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Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinde Zabil Babayev isimli sivilin mayına bastığı belirtildi.

Açıklamada, mayının patlaması sonucu Babayev'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulunuldu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

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