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Ermanistan'dan provokasyon... Azerbaycan bu sözlerle uyardı

#Azerbaycan#Ermenistan#Karabağ
Ermanistandan provokasyon... Azerbaycan bu sözlerle uyardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından, Karabağ'a giden Ermenistan Savunma Bakanı ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanı Karapetyan'ın, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde bulunan Azerbaycan topraklarına yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ın Karabağ'da Rus unsurların kontrolündeki bölgeye gitmesini "provokasyon" olarak nitelendirerek, benzer durumların tekrarı halinde "saldırgan bölücülük ve terör eylemlerinin önlenmesi" için gerekli tedbirlerin alınacağı uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanı Karapetyan'ın, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde bulunan Azerbaycan topraklarına yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanı'nın izinsiz olarak Azerbaycan topraklarına girmesi, yasa dışı Ermeni birlikleriyle görüşmeler yapması ve savaşa hazır olma konusundaki görüşlerini açıklaması askeri ve politik bir provokasyondur." ifadesi kullanıldı.

Karapetyan'ın ziyaretinin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının 10 Kasım 2020'de imzaladığı üçlü bildirinin yıl dönümü arifesinde bilinçli olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliği, üçlü bildirinin hükümlerini ağır şekilde ihlal ederek, bölgedeki durumu kasten gerginleştirmeye ve Rus güçlerinin faaliyetlerini gölgelemeye çalışıyor." denildi.

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Ermeni askeri liderliğinin, 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda alınan topyekun yenilgiden sonuç çıkarmak, bölgedeki yeni jeopolitik duruma uyum sağlamak, barış ve güvenliği güçlendirmek yerine, iç siyaset için ucuz askeri maceralara giriştiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan Savunma Bakanı'nın bu ziyareti, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni askeri birlikleri, saldırgan ayrılıkçılığı ve terör eylemlerini doğrudan desteklemeye devam ettiğini bir kez daha göstermektedir. Aynı zamanda, Rus güçlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin unsurları bulunmaya devam ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanı'na, 'geçilmez Ohanyan hattı', 'yeni savaşlar, yeni topraklar' gibi ütopik iddialarda bulunan eski meslektaşlarının ve diğer Ermeni generallerin akıbetini hatırlatmak isteriz. Ermenistan'ın askeri-politik liderliğini, Azerbaycan topraklarına bu tür yasa dışı ziyaretlerin tekrarlanması durumunda, saldırgan ayrılıkçılığı ve terör eylemlerini önlemek için Azerbaycan yasalarına uygun olarak gerekli önlemlerin alınacağı konusunda uyarıyoruz."

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#Azerbaycan#Ermenistan#Karabağ

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