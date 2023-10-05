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Erken sevinç altın madalyadan etti

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Paten#Madalya
Erken sevinç altın madalyadan etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

Güney Koreli patenci Jung’un bir saniyenin çok küçük bir kısmı kadar erken kutlama kararı, kendisine ve takım arkadaşlarına altın madalyayı kaybettirdi.

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Çin’in Huangzhou şehrinin ev sahipliği yaptığı Asya Oyunları’nda, 3 bin metre erkekler sürat pateni bayrak finalinde yarışan Güney Koreli patenci Jung Cheol-won erken sevincinin kurbanı oldu. 27 yaşındaki patenci, bitiş çizgisine Tayvanlı Huang Yu-Lin’in hemen önünde geldi. Altın madalyayı garantilediğini düşünen Jung, ellerini havaya kaldırdı ve bitiş çizgisine uzanmadı. Huang, onun farkında olmadan uzun sol bacağını öne uzattı ve Jung’u geride bırakarak birinci oldu. Yarıştan sonra Jung arkadaşlarından özür diledi.

 

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#Güney Kore#Paten#Madalya

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