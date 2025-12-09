Erkekleri ‘kaçıran’ 11 güzellik trendi

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 07:00

Moda yorumcusu John Sturgis, kadınların güzellik ve bakım trendlerini hedef aldı. Sturgis, 11 güzellik trendinin erkekleri “kaçırdığını” öne sürdü.

PEK çok kadının güzel görünmek için emek, zaman ve para harcadığı cilt ürünleri, makyaj malzemeleri, ve hatta estetik dokunuşlar, artık modern yaşamın yadsınamaz bir parçası. Ancak İngiliz Daily Mail’de bir analiz kaleme alan moda yorumcusu John Sturgis, bazı popüler güzellik trendlerini hedef alarak “erkekleri uzaklaştırdığını” öne sürdü. Kadınların sık sık tercih ettiği cerrahi ve diğer prosedürlerin yaygınlaşması nedeniyle “doğallıktan uzaklaşıldığını” savunan Sturgis, geçmişte “hata” olarak görülen uygulamaların artık normalleştiğini belirtti. Sturgis’in analizinde hedef aldığı trendler ise başlı başına dikkat çekti.

İŞTE O 11 HATA

Fönlü saç modelinden başlayarak uzun ve süslü tırnakları, aşırı alınmış veya yeniden çizilmiş kaşları, takma kirpikleri, kontür ağırlıklı makyajı, kolajen maskelerini, dudak dolgusu uygulamalarını ve aşırı ruj kullanımını eleştiren Sturgis, ayrıca “Turkey teeth” olarak anılan porselen beyaz diş modasının, “popo kaldırma” operasyonlarının ve yoğun ürün kullanımından kaynaklandığını öne sürdüğü kimyasal kokulu parfümlerin kadınları doğal görünümden uzaklaştırdığını yazdı. Sturgis, daha önce de “Erkekleri iten 11 kıyafet” listesi hazırlamasıyla dikkat çekmişti.

